Два топовых BMW X7 с разными моторами встретились в дуэли

Два топовых кроссовера BMW X7 с разными моторами встретились в дуэли. Британский YouTube-канал Carwow устроил дрэг-гонку между двумя флагманскими версиями кроссовера BMW X7 — в соперники топовому бензиновому исполнению M60i блогеры выбрали другую «максимальную» модификацию — M50d с дизельным двигателем. Разница в мощности и массе наглядно показала, какой из типов силовой установки предпочтительнее для гонки по прямой. Даже с участием таких неподходящих для подобных упражнений моделей, как кроссоверы.

© Motor.ru

BMW X7 M50d оснащён 3,0-литровым дизельным 6-цилиндровым двигателем, развивающим 400 лошадиных сил и 760 Нм. Работает мотор в связке с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом, а весит такой кроссовер 2460 килограммов.