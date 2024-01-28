Два топовых BMW X7 с разными моторами встретились в дуэли
Два топовых кроссовера BMW X7 с разными моторами встретились в дуэли. Британский YouTube-канал Carwow устроил дрэг-гонку между двумя флагманскими версиями кроссовера BMW X7 — в соперники топовому бензиновому исполнению M60i блогеры выбрали другую «максимальную» модификацию — M50d с дизельным двигателем. Разница в мощности и массе наглядно показала, какой из типов силовой установки предпочтительнее для гонки по прямой. Даже с участием таких неподходящих для подобных упражнений моделей, как кроссоверы.
BMW X7 M50d оснащён 3,0-литровым дизельным 6-цилиндровым двигателем, развивающим 400 лошадиных сил и 760 Нм. Работает мотор в связке с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом, а весит такой кроссовер 2460 килограммов.
BMW X7 M60i имеет в своём арсенале бензиновый 4,4-литровый бензиновый турбомотор V8, который выдаёт 530 лошадиных сил и 750 Нм. Трансмиссия и тип привода у него те же, что и у дизельного соперника, но весит бензиновая модель 2675 килограммов. Так что M60i хоть и мощнее M50d, но последний легче и тяговитее.