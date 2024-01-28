Volkswagen показал обновленный хэтчбек Golf R

Volkswagen показал обновлённый «заряженный» хэтчбек Golf R. В самом начале 2024 года Volkswagen представил рестайлинговый вариант своего бестселлера Golf. Хэтчбек и универсал, текущее поколение которых станет последним с двигателями внутреннего сгорания, стали «умнее» за счёт нового оборудования и обзавелись более мощными моторами. Но флагманский Golf R задержится до середины года — топовый вариант хэтчбека официально представят летом, а пока немецкий автопроизводитель показал лишь закамуфлированный «хот-хэтч».

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Дебют самого мощного хэтчбека состоялся на традиционной зимней гонке Ice Race в австрийском Целль-ам-Зее — легендарный гонщик Ханс-Йоахим Штук и шестикратный чемпион мира по ралли-кроссу Йохан Кристофферссон протестировали новые Golf GTI, Golf eHybrid и Golf GTE на ледовой трассе. Спортсмены также сели за руль нового Golf R, который пока представлен в виде серийного прототипа.

Полноприводный хэтчбек предстал перед широкой публикой в камуфляжной ливрее и в характерном для R-версии голубом цвете. Помимо тех обновлений, что получили базовый Golf и Golf GTI, новинка обзаведётся развитым аэродинамическим обвесом, новыми колёсами и акцентами синего цвета. Технические характеристики нового «хот-хэтча» не раскрываются, но автомобиль явно должен стать мощнее.

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen