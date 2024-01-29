В России отзывают более 32 тыс. автомобилей марки Haval для доработки разъема жгута проводов под водительским сидением, сообщила пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

«Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Haval. Программа мероприятий представлена ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», являющимся официальным представителем изготовителя Haval на российском рынке», – говорится в сообщении.

Как уточняется, отзыву подлежат 32 тыс. 156 автомобилей Haval F7 и F7x, реализованных c 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года с VIN-кодами согласно приложению, опубликованному на сайте ведомства.

«Причина отзыва транспортных средств: существует вероятность попадания в разъем жгута проводов под водительским сидением влаги с последующим коротким замыканием электропроводки, которое может повлечь за собой оплавление разъема. На всех транспортных средствах будет проведена доработка разъема жгута проводов для исключения рисков попадания влаги», – пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что уполномоченный представитель изготовителя проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Также владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с перечнем, либо воспользоваться интерактивным поиском на сайте ведомства. Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.