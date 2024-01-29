Хетчбэк и универсал Lada Granta исчезли с официального сайта "АвтоВАЗа"

Российская компания «АвтоВАЗ» начала установку новой мультимедийной системы EnjoY Pro, совместимой с сервисами Apple CarPlay, Android Auto и Yandex Auto, на внедорожник Lada Niva Travel. Об этом сообщают Новости Автограда в социальной сети VK. В настоящее время внедорожник Lada Niva Travel оснащается устаревшей мультимедийной системой на базе Windows CE. В настоящее время производитель рассматривает возможность оснащения внедорожника Lada Vesta мультимедийной системой EnjoY Pro. Пока представлена пробная версия Lada Niva Travel с новой мультимедиа. Однако у Lada Niva Travel не будет такого же планшета, как у Lada Vesta. Экран будет 7 дюймов, но все функции, сервисы и дизайн меню будут такими же, как у топовой мультимедиа.