Экстремальный Ford Bronco для гонок по бездорожью выставили на продажу вдвое дороже

Один из 50 экстремальных Ford Bronco для гонок по бездорожью появился в продаже. В 2021 году состоялась премьера особого исполнения возрождённого внедорожника Ford Bronco — версию DR американский автопроизводитель построил совместно со своим давним партнёром, канадской инжиниринговой компанией Multimatic. Desert Racer — самый мощный серийный вариант внедорожника — дебютировал в гонке 2022 года SCORE Baja 1000, а потом на рынок вышли полсотни экземпляров. Один из которых теперь вдруг появился в продаже по огромной цене.

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Bronco DR получил перепроектированные и усиленные раму и силовую структуру кузова, облегчённый кузов из стеклопластика, мощнейшую подвеску High-Performance Off-Road Stability Suspension с 17-дюймовыми колёсами, обутыми в 37-дюймовые шины BFGoodrich, а также могучий 400-сильный 5,0-литровый V8 семейства Coyote в сочетании с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Внедорожник может похвастать двухдиапазонной раздаточной коробкой, блокировками переднего и заднего дифференциалов, а также рядом других доработок. Максимально облегчённый автомобиль лишён всех элементов комфорта и «лишней» отделки, но имеет каркас безопасности, гоночные сиденья Recaro Pro Racer с ремнями безопасности Sparco, системой телеметрии Motec и системой связи.

Bring a Trailer

Bring a Trailer

Bring a Trailer

Bring a Trailer

Bring a Trailer

Bring a Trailer