На продажу выставили "Чайку" с салоном и мотором от Lexus за 75 млн рублей

Один из дилерских центров в Ростове-на-Дону выставил на продажу рестомод на базе советского автомобиля "Чайка", сообщает "Южный автомобиль".

© Российская газета

Для постройки машины использовались двигатель, коробка передач, а также салон от автомобиля Lexus. У седана салон перетянут белой кожей, есть мультимедийная система с ЖК-экраном. Внешне машину можно отличить от оригинальной "Чайки" только по хромированным колесным дискам. Продавец хочет получить за автомобиль в 75 млн рублей.

Напомним, рестомод - это переделанный и модифицированный под современность классический автомобиль, который прошел полную реставрацию. Такие машины полностью исправны и на ходу. Они сохраняют оригинальный стиль прежних эпох, а технически соответствуют современности.

Легендарной "Чайке" в этом году исполнилось 75 лет. Имя "Чайка" ГАЗ использовал для мелкосерийных лимузинов, выпускавшихся с 1959 по 1988 год. Производилось два поколения модели - ГАЗ-13 (до 1981 года) и ГАЗ-14 (с 1977 года, четыре года машины делали параллельно).