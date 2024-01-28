Автомобили JAC, Kaiyi и BAIC начнут выпускать под одной маркой. В Камбодже появится национальный автопроизводитель: перелицованные китайские модели второго эшелона станут собирать под брендом GTV. Анонсированы минивэн, пикап и пять кроссоверов разного класса: их сборка стартует в этом году. Завод GTV ориентирован на внутренний рынок, инвестиции составят 15,6 миллиона долларов США; на площадке будет созданы 738 рабочих мест.

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От параллелей с Россией удержаться трудно: одной из новинок GTV станет перелицованный JAC JS4 («Москвич 3»), другими — недавно прописавшиеся в Калининграде Kaiyi X3 и X7. В пикапе легко узнать безрамный VGV VX7: эта марка россиянам тоже обещана.

Ожидаемый в Камбодже минивэн — это BAIC Ace M7: утилитарный 5,2-метровый автомобиль с неразрезным задним мостом, простыми моторами и просторным салоном. Цены отнюдь не бросовые: клон «Москвича 3» в королевстве оценили в 27 тысяч долларов (2,4 миллиона рублей), аналог Kaiyi X3 — в 20 тысяч долларов (1,78 миллиона рублей), а минивэн, который в Поднебесной в топ-комплектации стоит 130 тысяч юаней (1,6 миллиона рублей) под маркой GTV «в базе» подорожает до 34 тысяч долларов (3,0 миллиона рублей)!