Суперкроссовер Ferrari показали разобранным

Кроссовер Ferrari Purosangue показали разобранным: качество удивило. В соцсетях разместили снимки новинки, сделанные в детейлинг-центре. Без бампера и декоративных пластиковых накладок уровень исполнения Ferrari Purosangue поражает: все навесные панели в носовой части собраны на хлипком трубчатом каркасе, крепления подвески держатся на двух болтах. Точки крепления приварены неаккуратно, проводка защищена обычной изолентой, но не полностью.

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В разобранном виде Ferrari Purosangue сильно отличается от Lamborghini Urus или Aston Martin DBX707. Новинка из Маранелло собирается вручную, но в данном случае это не синоним качества. Впрочем, лёгкий трубчатый каркас для навесных панелей — традиционное решение Ferrari. Такой же конструктив был на универсале GTC4Lusso и предшественниках — суперкарах из 2000-х, 1990-х и 1980-х годов.

@znaemsky / @DaniilOsipenko через Telegram

@znaemsky / @DaniilOsipenko через Telegram

Итальянский инжиниринг не мешает Ferrari бить рекорды продаж: спрос на тот же Purosangue превышает предложение, а в России цены на суперкроссовер в России превышают отметку 100 миллионов рублей! Техника уникальна для сегмента: под капотом атмосферный V12 рекордного объёма (6,5 литра) и мощности (725 сил), необычно реализованы коробка передач и пневмоподвеска.