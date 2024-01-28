Суперкроссовер Ferrari показали разобранным: качество поразило
Кроссовер Ferrari Purosangue показали разобранным: качество удивило. В соцсетях разместили снимки новинки, сделанные в детейлинг-центре. Без бампера и декоративных пластиковых накладок уровень исполнения Ferrari Purosangue поражает: все навесные панели в носовой части собраны на хлипком трубчатом каркасе, крепления подвески держатся на двух болтах. Точки крепления приварены неаккуратно, проводка защищена обычной изолентой, но не полностью.
В разобранном виде Ferrari Purosangue сильно отличается от Lamborghini Urus или Aston Martin DBX707. Новинка из Маранелло собирается вручную, но в данном случае это не синоним качества. Впрочем, лёгкий трубчатый каркас для навесных панелей — традиционное решение Ferrari. Такой же конструктив был на универсале GTC4Lusso и предшественниках — суперкарах из 2000-х, 1990-х и 1980-х годов.
Итальянский инжиниринг не мешает Ferrari бить рекорды продаж: спрос на тот же Purosangue превышает предложение, а в России цены на суперкроссовер в России превышают отметку 100 миллионов рублей! Техника уникальна для сегмента: под капотом атмосферный V12 рекордного объёма (6,5 литра) и мощности (725 сил), необычно реализованы коробка передач и пневмоподвеска.
В Россию уже ввезли несколько кроссоверов Ferrari Purosangue: как минимум четыре машины пересекли границу несмотря на санкции. Первый SUV из Маранелло будет выпущен ограниченным тиражом, хотя точные цифры Ferrari не называет. Можно оценить, что ежегодный тираж Purosangue не превысит отметки 2500 экземпляров.