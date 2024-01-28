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BMW готовит для 2 Series новую высокотехнологичную опцию

Компания BMW планирует оснащать автомобили 2 Series, выпускаемые на заводе в Мексике, облегченной крышей из углеволокна. Об этом сообщает Carbuzz.

BMW готовит для 2 Series новую высокотехнологичную опцию
© BMW

Ожидается, что такой крышей будут оснащаться как заднеприводные, так и полноприводные версии машины. Новая деталь поможет снизить массу автомобиля и позволит улучшить динамические характеристики. Аналогичная деталь, устанавливающийся на «заряженный» BMW M2 позволяет снизить вес машины на на 21,8 кг.

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Кроме того, ожидается, что автомобиль получит улучшенную отделку интерьера, колеса нового дизайна и два новых цвета. О возможных технических изменениях не сообщается. В настоящее время автомобиль оборудуется 6-цилиндровым рядным мотором с битурбонаддувом мощностью 382 л.с. с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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