BMW готовит для 2 Series новую высокотехнологичную опцию

Компания BMW планирует оснащать автомобили 2 Series, выпускаемые на заводе в Мексике, облегченной крышей из углеволокна. Об этом сообщает Carbuzz.

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Ожидается, что такой крышей будут оснащаться как заднеприводные, так и полноприводные версии машины. Новая деталь поможет снизить массу автомобиля и позволит улучшить динамические характеристики. Аналогичная деталь, устанавливающийся на «заряженный» BMW M2 позволяет снизить вес машины на на 21,8 кг.