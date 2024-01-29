Jetour начал продажи хардкорного кроссовера на 60% дороже Haval Dargo

На китайский рынок вышла модификация Silver Dragon Wings: её тираж составит 3000 штук, каждый автомобиль будет собираться в течение трёх месяцев по индивидуальному заказу. Новинка основана на Jetour Traveler (продаётся в России под именем T2), а отличий от исходника достаточно: добавляются другие декоративные панели и аксессуары, меняются колёса.

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Jetour Traveler в комплектации Silver Dragon Wings стоит 220 тысяч юаней (2,75 миллиона рублей), то есть почти на 60 процентов дороже полноприводного Haval Dargo с 2,0-литровым турбомотором и 9-ступенчатым «роботом» (от 138 тысяч юаней)! Переплата относительно обычного Traveler — почти 20 процентов.

Мотор.ру

Мотор.ру

Мотор.ру

За эти деньги покупатель получит увеличенный дорожный просвет и расширенную колею, «грязевые» 20-дюймовые шины линейки A/T, диски с бедлоками, другие накладки на колёсных арках, увеличенные пороги, силовые бамперы с защитными пластинами, металлический багажник на крыше, лестницу и кофр по бокам, накладки-решётки на фонарях и оригинальные наклейки.