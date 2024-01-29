Штрафы за опасное вождение могут не появиться

Опасное вождение может остаться безнаказанным В Госдуме, скорей всего не поддержат поправки о новых штрафах. Об этом пишет «Парламентская газета». Всему виной размытая формулировка термина «Опасное вождение» Как отметил в беседе с Авторадио член Общественной палаты Александр Холодов, если штрафы и введут, они будут единичными:
"За вот это вот опасное вождение, в общем-то, любое наказание обречено на неуспех, потому что, если посмотреть термин опасного вождения - это по очереди, когда водитель нарушает разные пункты правил. То есть он должен и дистанцию не соблюдать, и скоростной режим, и еще что-то, и в принципе за каждое из этих нарушений у нас есть ответственность. За тот же боковой интервал есть у нас статья, только по этой статье штрафуют только в тех случаях, если произошло ДТП, и тогда вот этот вот боковой интервал абсолютно очевидно не соблюдали. То есть получается, что если у нас не могут поймать и оштрафовать за одиночное нарушение, то о какой серии нарушений может идти речь? То есть эти штрафы будут мертворожденные".
Авторы законопроекта предлагают четкий механизм наложения штрафа: наличие умысла у водителя на совершение нарушения, обязательная видеофиксация нарушения и наложение штрафа только по решению суда, а не должностного лица и тем более не в автоматическом режиме. Это позволит избежать злоупотреблений» - утверждают авторы. Однако, профильный комитет Госдумы, в таком виде скорей всего этот законопроект не поддержит.