Штрафы за опасное вождение могут не появиться

"За вот это вот опасное вождение, в общем-то, любое наказание обречено на неуспех, потому что, если посмотреть термин опасного вождения - это по очереди, когда водитель нарушает разные пункты правил. То есть он должен и дистанцию не соблюдать, и скоростной режим, и еще что-то, и в принципе за каждое из этих нарушений у нас есть ответственность. За тот же боковой интервал есть у нас статья, только по этой статье штрафуют только в тех случаях, если произошло ДТП, и тогда вот этот вот боковой интервал абсолютно очевидно не соблюдали. То есть получается, что если у нас не могут поймать и оштрафовать за одиночное нарушение, то о какой серии нарушений может идти речь? То есть эти штрафы будут мертворожденные".