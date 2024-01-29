Российские дилеры испытывают сложности с обслуживанием машин из Китая

Дилеры в России стали испытывать трудности с обслуживанием произведенных в Китае автомобилей, которые были ввезены в РФ по параллельному импорту. Об этом сообщает издание «Известия».

Отмечается, что для дилеров проблемными машинами являются Geely, Exeed и Li Auto. Диагностическое оборудование не видит эти автомобили в своей базе. Диагностические серверы не содержат информацию об автомобилях, которые были выпущены для рынков других стран. Сообщается, что дилеры даже не могут провести диагностику и стереть ошибки.