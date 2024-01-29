Портал «Автоновости дня» выяснил, что в январе на официальном сайте марки появился прайс-лист на семейство F7/F7x 2024 года выпуска. По сравнению с «прошлогодними» ценами прибавка составила 50-200 тысяч рублей. Непосредственное удорожание всех модификаций — всего 50 тысяч рублей или 1,5-2,0 процента, а разница в 200 тысяч рублей достигается за счёт отказа от «прямых выгод» на топ-комплектациях.

В конце декабря цены на Haval F7/F7x вернулись к апрельским уровням, но привлекательные прайс-листы удалось предложить за счёт дисконта 150 тысяч рублей. На машины 2023 года выпуска акция действует, но новые кроссоверы продаются без всяких скидок. С учётом удорожания базовый F7 стоит от 2 449 000 рублей.

За полноприводный Haval F7 придётся выложить 2 749 000 рублей, вариант с 2,0-литровым двигателем стоит от 2 949 000 рублей, а топ-версия теперь стоит 3 349 000 рублей. Чтобы получить модный купеобразный вариант, для каждой комплектации придётся добавить 50 тысяч рублей. Техника «семёрок» тульской сборки не поменялась.