В Porsche считают, что Евросоюз передумает запрещать ДВС

Финансовый директор немецкой марки Лутц Мешке рассказал Automotive News Europe, что будущее моторов на ископаемом топливе не такое уж мрачное. «Сейчас идет много дискуссий по поводу прекращения использования двигателей внутреннего сгорания [в 2035 году]. Я думаю, что это может быть отложено», — подчеркнул топ-менеджер Porsche. Признание Лутца Мешке прозвучало на презентации электрического Macan.

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Запрет на двигатели внутреннего сгорания может быть пересмотрен, ведь пока усилия Евросоюза не привели к снижению выбросов диоксида углерода. Из недавнего доклада выяснилось, что вредное воздействие на атмосферу со стороны легковушек за одиннадцать лет не изменилось. Всё громче звучат голоса, что стратегия запретов неэффективна: такой точки зрения придерживаются и некоторые политики, и автопроизводители.

Считается, что с 2035 года в Евросоюзе запретят продавать новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания, однако для агрегатов на климатически нейтральном топливе может быть сделано исключение. В таком случае в приоритете могут оказаться водородные силовые установки и моторы на синтетическом горючем. Фирма Porsche полагает, что к концу десятилетия более 80 процентов мирового рынка новых автомобилей займут электрокары.