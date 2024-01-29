В России сертифицировали новейший тяжелый мотоцикл Benda

Телеграм-канал «Автопоток» выяснил, что в январе на Benda BD700 был оформлен сертификат Одобрения типа транспортного средства. В Россию привезут байк с четырёхцилиндровым рядным 94-сильным мотором рабочим объёмом 676 кубических сантиметров. Рама и маятник алюминиевые, поэтому снаряжённая масса — всего 215 килограммов. Ожидаемая цена — около миллиона рублей.

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Benda BD700 вышел на китайский рынок во второй половине 2021 года, то есть речь идёт о достаточно современной модели. У круизера дисковые тормоза Brembo, разноширокие шины и стильный корпус. Двигатель атмосферный, высокообортистый: пиковая мощность достигается при 11 тысячах оборотов в минуту! Тяга передается через 6-ступенчатую коробку передач.

Длина/ширина/высота мотоцикла равны соответственно 2430/880/1110 миллиметрам, колёсная база — 1720 миллиметров. В штатную комплектацию входят регулируемые амортизаторы, полностью светодиодная оптика и антиблокировочная система тормозов. Максимальная скорость ограничена электроникой на 180 км/ч. В Поднебесной цены на Benda BD700 стартуют с 46 тысяч юаней (0,58 миллиона рублей).