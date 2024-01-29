Haval H9 нового поколения стал на шаг ближе к запуску в России

В базе Роспатента появились изображения Haval H9 второго поколения, их публикует телеграм-канал «Автопоток». Запуск модели в России состоится позже в этом году, ее предложат в двух модификациях, бензиновой и дизельной. Известны даже примерные цены — 4,3-5,8 миллиона рублей. Для сравнения, внедорожник актуального поколения, который производят на заводе Haval в Тульской области, стоит от 4,1 миллиона.

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H9 со сменой поколения преобразился: дизайн осовременили, и теперь внедорожник больше походит на «младший» Haval Dargo. Кузов стал более угловатым, появились круглые блоки фар и массивная вертикально установленная радиаторная решетка с массивными ламелями. Запаска вынесена на пятую дверь, а колесные арки теперь оквадрачены. Габариты увеличились незначительно: «второй» H9 чуть длиннее и шире предшественника. Дорожный просвет составляет 224 миллиметра против 206 миллиметров у предыдущей модели.

Haval / Роспатент

Haval / Роспатент

Haval / Роспатент

Салон пересмотрен радикально. Там появились сенсорный экран мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма, виртуальная приборная панель того же размера, новый мультируль, другие дверные карты и модернизированный центральный тоннель. Новинку предложат как с пятиместным салоном, так и с семиместным.

Новый Haval H9 будет доступен в России в двух модификациях: с бензиновым 2,0-литровым двигателем мощностью 224 силы и восьмиступенчатым автоматом и турбодизелем объемом 2,4 литра на 190 сил в связке с девятидиапазонной автоматической коробкой передач. Привод только полный, есть блокировки межколесных дифференциалов и понижающая передача.