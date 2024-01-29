Универсал Peugeot впечатлил своей ценой: новинка дороже Audi A4 Avant

Peugeot расширяет своё присутствие на рынке электромобилей в Великобритании с запуском нового универсала e-308 SW. Этот электрический автомобиль доступен в двух версиях: Allure и GT, каждая из которых оснащена идентичной силовой установкой. В то время как стартовая цена Allure составляет 41 250 фунтов стерлингов (около 4,66 млн рублей), более высококлассная GT предлагается по цене 43 320 фунтов стерлингов (приблизительно 4,9 млн рублей), что делает его немного дороже базовой модели Audi A4 Avant с бензиновым двигателем.

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Peugeot e-308 SW приводится в движение одним электродвигателем, питаемым аккумулятором емкостью 54 кВтч, который развивает 156 лошадиных сил и предлагает запас хода в 409 км по стандарту WLTP. Аккумулятор поддерживает возможность быстрой зарядки, что позволяет зарядить его с 20% до 80% менее чем за 25 минут на зарядке мощностью 100 кВт. Кроме того, в комплектацию включен 11-киловаттный зарядный блок. В дизайне e-308 SW присутствуют уникальные элементы, отличающие его от бензиновой версии. К ним относятся светодиодные фары с матричной технологией, клыкообразные дневные ходовые огни, расширенная решетка радиатора с логотипом, задние фонари с трехкогтевой подписью и эмблема «E», подчеркивающая его электрический статус. Дополнительно автомобиль оснащен 18-дюймовыми легкосплавными дисками Ottawa, пишет 32CARS.RU.