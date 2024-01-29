Volkswagen и Toyota стали лидерами по импорту в Россию

В АО "ГЛОНАСС" рассказали, какие автомобили стали лидерами по ввозу в Россию и оснащению системой "Эра-ГЛОНАСС" по итогам 2023 года.

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Всего в прошлом году в РФ было импортировано более 60 тысяч иномарок, пишет ТАСС. Доля Volkswagen оказалась самой высокой: на этот бренд пришлось почти 22% ввезённых по альтернативным каналам транспортных средств. Больше всего россиян интересовал Volkswagen Jetta. Также популярностью пользовались Bora, Tayron, Teramont и Tiguan.

Второе место по объёмам в параимпорте заняла Toyota - 17,5%. Бестселлером этого бренда стала Camry, в списке импортируемых чаще других оказались Toyota RAV4, Avalon, Vitz, Roomy.

Следом идут автомобили марок Mazda (8,6%), Mercedes-Benz (5,6%) и Kia (3,8%). Среди моделей Mazda наиболее интересными стали CX-4, Atenza, CX-5, Bongo. У Mercedes лидерство отнюдь не у легковой модели и даже не у кроссовера: на первом месте по количеству ввезённых авто стоит Actros, затем следуют GLE, GLS. Бестселлерами Kia стали Sportage, K3, Seltos и K5.

Почти равный объём у Nissan и Audi - 2,7 и 2,4% соответственно. За ними идут Skoda (2,1%), Honda (1,7%), MAN, DAF и BMW, у которых по 1,5%, Mitsubishi (1,4%).