MBA Forum 2024 станет одним из главных событий рынка бизнес-образования

MBA Forum от Школы Бизнеса "Синергия" состоится в седьмой раз в Москве. Мероприятие, которое пройдет 19-20 февраля в Holiday Inn. Lesnaya, ежегодно собирает экспертов и практиков бизнеса, руководителей и собственников компаний из всех регионов России. Эксперты и практики бизнеса обсудят разработку адаптивных бизнес-стратегий, поиск источников роста, новых технологий для развития компаний и создания сильных команд.

Согласно данным аналитического центра "Синергия", большинство российских предпринимателей (66%) испытывают потребность в получении бизнес-образования. В то же время возрастной диапазон студентов школ бизнеса растет с каждым годом: кризисы перенесли предпринимателей в новые условия, которые требуют переосмысления бизнес-процессов на всех уровнях.

"Программа форума разработана таким образом, чтобы участники получили практико-ориентированные знания. MBA Forum позволит получить стратегические инсайты для будущего развития, пересмотреть бизнес-модели, каналы привлечения клиентов и собственное мышление для решения сложных задач", - отмечает Александр Рагиня, исполнительный директор Школы Бизнеса "Синергия".

Эксперты MBA Forum 2024 расскажут о кейсах и стратегиях из собственного опыта, представят аналитические прогнозы и свой взгляд на управленческие изменения на рынке, среди них: Антон Толмаков, консультант "Института Адизеса", генеральный директор и собственник бизнеса с 20-летним опытом; Михаил Молоканов, один из ведущих бизнес-тренеров России; Сергей Чумак, международный эксперт по стратегии; Демид Голиков, эксперт по стратегии, директор АРБ Про; Марк Кукушкин, эксперт по корпоративной культуре и организационному развитию; Олег Ремыга, директор по развитию бизнеса Университета "Синергия", эксперт в области экономики и финансов Китая.