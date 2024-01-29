Cybertruck для бедных: пикап Toyota Tacoma с начинкой от Tesla

Есть старая поговорка: никогда не покупайте чужой проект, но эта машина может быть исключением из правил. Эта Toyota Tacoma 2002 года выпуска выглядит как довольно привлекательный электромод очень с аккумуляторной батареей Tesla Model 3 Performance и задним приводом. Он быстрый и может проехать на одной зарядке 160 километров.

Электромоды не являются чем-то новым и создаются на базе самых разных автомобилей. Однако обычно они стоят несколько сотен тысяч долларов США, но только не этот пикап, получивший название Tesla Taco.

Проект использует множество нестандартных для Toyota деталей, включая аккумуляторную батарею и задний привод от Tesla Model 3 Performance, задние тормоза от Tesla, передние тормоза от Cadillac и систему управления аккумулятором Orion BMS2.

Carakoom

При этом единственное, что внешне выдаёт нестандартную начинку — это низкопрофильные колёса. По словам продавца, колеса Tesla спереди не поместились, поэтому он ограничился тем, что имел.

Электромобиль выглядит очень аккуратно и выполнен с вниманием к деталям. Например, порт зарядки скрывается за лючком топливного бака, а в салоне можно найти цифровую информационно-развлекательную систему и кнопочные переключатели передач на центральной консоли.

Неизвестно, какую именно мощность он производит, но продавец говорит, что, по его мнению, пикап разгоняется до 100 км/ч примерно за 4–5 секунд. Запас хода должен находиться в диапазоне между 240 и 280 километрами.

Сейчас автомобиль выставлен на аукцион Cars&Bids по цене всего 4500 долларов (~400 тысяч рублей). И это очень небольшая цена за подобный проект.