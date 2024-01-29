Уфимский блогер объяснил, почему врезался в стену во время дрифта

«Я жалею о случившемся. Мне ужасно стыдно. Я не хочу, чтобы кто-то другой оказался в такой ситуации. Я купил машину мечты три месяца назад. Видимо, недостаточно освоил ее. Не удержал ее. На дороге лежал лед, машину занесло. Не справился с управлением, я не думал, что будет такой исход», — сказал он.