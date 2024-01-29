Топ лучших китайских кроссоверов на 2024 год

По итогам продаж прошлого года, на российском рынке было реализовано свыше 100 тысяч китайских кроссоверов.

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Среди востребованных моделей были Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion и Geely Coolray, которые заняли лидирующие позиции. Кроме того, интерес россиян к китайскому автопрому был подогрет появлением новых брендов, таких как BAIC, Hongqi, Jetour, Livan, SWM, Kaiyi и Tank.

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Самым востребованным в текущем году является Chery Tiggo 8 Pro, который имеет усиленный стальной каркас и цинковое покрытие корпуса. Кузов автомобиля установлен на тройных лонжеронах. Несмотря на свою брутальную внешность и стильный экстерьер, этот автомобиль предлагает удобный салон на семь мест. Отлично подойдет для семей с детьми или для тех, кто ценит большой объем багажного отделения.

Доступны две комплектации для России: в минимальном и максимальном исполнении. Обе версии оснащены передним приводом, передней подвеской Макферсон и многорычажной задней подвеской. Chery Tiggo 8 Pro доступен с двумя видами силовых агрегатов: с турбонаддувом объемом 1,6 литра, мощностью 186 л.с. и 2,0 литра, мощностью 170 л.с. На российском рынке предлагается от 2 800 000 рублей.

Tank 300 - это среднеразмерный рамный внедорожник от Great Wall Motors. С 2023 года он стал популярным на российском рынке.

Tank 300 оснащен полным приводом с подключаемыми передними колесами по типу Part-time с понижающей передачей. Комплектуется бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра с мощностью 220 лошадиных сил, а также 8 АКПП. На российском рынке предлагается от 3 500 000 рублей.

Кроссовер Geely Monjaro, основанный на платформе Geely Tugella, является более привлекательным и технически совершенным, чем его предшественник.

Geely Monjaro комплектуется 2,0 литровым бензиновым мотором мощностью 238 л. с. Этого достаточно для обеспечения отличной динамики.

В России доступны три комплектации: Luxury, Flagship и Exclusive. Все комплектации оснащены кожаным салоном, трехзонным климат-контролем, камерами, обеспечивающим круговой обзор и панорамной крышей. На российском рынке предлагается от 3 226 000 рублей.