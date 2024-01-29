Nissan стал самым популярным электромобилем на вторичке

В 2023 году в России было продано свыше 10 тыс. электромобилей с пробегом. Лидерами на вторичном рынке стали электрокары марок Nissan и Tesla. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование агентства «Автостат».

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По данным аналитиков, в прошлом году россияне купили рекордные 10,4 тыс. подержанных «электричек». Это превысило показатели годичной давности на 20%. Ранее максимальные продажи были зафиксированы в 2021 году – тогда в России было продано 9,3 тыс. подержанных электрокаров.

Первенство в марочном рейтинге б/у электромобилей одержал Nissan. Его купили 6 тыс. раз, что составило 60% от всего объема продаж на вторичке. Второе место оказалось у Tesla с результатом 2,1 тыс. проданных авто. Замкнул тройку самых покупаемых электромобилей Volkswagen – его купили 287 раз.

В топ-5 самых популярных моделей электрокаров вошли: