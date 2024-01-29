Стартап роботакси General Motors оказался под следствием

Как пишет Insideevs.com, сразу два федеральных агентства США — Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам, инициировали расследования в отношении компании Cruise. Поводом для этого стало ДТП в Сан-Франциско, в котором пострадала женщина. После этого инцидента Cruise приостановил эксплуатацию беспилотных такси и производство на заводе Factory Zero в Мичигане.

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Роботакси Cruise, которые курсировали по Сан-Франциско, не раз становились участниками аварий. Инцидент, в котором пострадала женщина, изначально произошел по вине другого водителя: он сбил пешехода и тот угодил под колеса беспилотника. Такси не распознало человека и протащило его несколько метров со скоростью 12 километров в час. Было и ДТП с пожарной машиной, а также транспортный коллапс, когда не менее 10 беспилотных автомобилей Cruise заглохли и заблокировали движение на улицах города.

На фоне этих происшествий Департамент транспортных средств Калифорнии (DMV) потребовал от GM сократить парк беспилотных такси наполовину, а затем власти и вовсе приостановили действие лицензии Cruise на эксплуатацию роботакси. После этого компания объявила о приостановке работы и производства. Но проблемы у нее на этом не закончились.

В конце 2023 года деятельностью Сruise заинтересовался Минюст США: ведомство подозревает руководство компании в том, что те утаивали важные данные, намеренно вводили в заблуждение полицию и журналистов, и не помогали в расследовании ДТП. В Сruise согласились, что «не оправдали справедливых ожиданий регулирующих органов», и провели кадровые перестановки, уволив сразу девятерых ведущих топ-менеджеров, включая основателя и генерального директора Кайла Фогта.