Автомобили JAC, Kaiyi и BAIC будут выпускаться под одним брендом

Автомобильный рынок Камбоджи готовится к появлению нового национального автопроизводителя – компании GTV Motor. На ее заводе в скором времени начнется выпуск семи различных моделей автомобилей, которые будут выпускаться под маркой GTV.

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Сборка автомобилей стартует в этом году, а завод ориентирован на внутренний рынок. Инвестиции в проект составят 15,6 млн долларов США, а на предприятии будет создано 738 рабочих мест.

В числе моделей GTV – перелицованный JAC JS4, известный под именем Москвич 3 в России. Также на заводе будут производиться Kaiyi X3 и X7, которые недавно появились в Калининграде. Ожидаемая модель в Камбодже – минивэн BAIC Ace M7 порадует потребителей неразрезным задним мостом, простыми моторами и просторным салоном.

Примечательно, что цены на автомобили GTV не совсем доступны. Так, клон Москвича 3 оценен в 27 тысяч долларов (2,4 млн рублей), аналог Kaiyi X3 – в 20 тысяч долларов (1,78 млн рублей), а минивэн, который в Китае в топ-комплектации стоит 130 тысяч юаней (1,6 млн рублей), под маркой GTV «в базе» подорожает до 34 тысяч долларов (3,0 млн рублей).

Несмотря на немаленькие цены, спрос на автомобили GTV ожидается высоким. Население Камбоджи составляет 17 млн человек, а в королевстве действуют только два сборочных завода Hyundai и одна фабрика Ford.