Недорогая иномарка по цене Lada Vesta будет официально продаваться в РФ

Иранский автопроизводитель Iran Khodro официально выходит на российский рынок со своим седаном Dena. Поставки автомобиля по параллельному импорту уже начались, а официальные продажи стартуют в ближайшее время.

Iran Khodro Dena будет доступен в России с единственным двигателем – 1,7-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. и 215 Н·м крутящего момента. Двигатель агрегатируется с классической шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

В базовой комплектации Plus AT, которая при ввозе по параллельному импорту обходится покупателю в 1 550 000 рублей, Iran Khodro Dena оснащается тканевой отделкой салона, передними фронтальными и боковыми подушками безопасности, ABS, BAS и EBD, противотуманными фарами, боковыми зеркалами с подогревом, электроприводом и функцией складывания, однозонным климат-контролем, круиз-контролем, задним парктроником с камерой заднего вида, кожаным мультифункциональным рулем, медиасистемой с ЖК-дисплеем, Bluetooth и навигацией, люком в крыше и 16-дюймовыми литыми дисками.