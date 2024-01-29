Страховщики назвали самые дорогие страховые случаи по каско прошлого года

Страховщики назвали пятерку самых дорогих выплат по каско по застрахованным автомобилям прошлого года.

© Российская газета

По данным специалистов страховой компании "Согласие", самое большое возмещение - более 21,6 миллионов рублей - было выплачено водителю Mercedes-Benz GLS, который попал в аварию в январе 2023 году в Ивановской области и получил травмы. Виновником этого ДТП стал владелец LADA Granta, который не уступил дорогу при движении по второстепенной дороге на нерегулируемом перекрестке и въехал в застрахованный внедорожник. После этого Mercedes-Benz GLS столкнулся с проезжавшим поблизости Volkswagen Tiguan.

Вторую по величине страховую выплату получил автомобилист за сгоревший в Подмосковье летом "Гелендваген" - почти 16 миллионов рублей. В частном доме начался пожар из-за неисправной электропроводки, и впоследствии огонь перекинулся на припаркованный вблизи Mercedes-Benz G 350.

Чуть менее 14 миллионов рублей составило возмещение владельцу спортивного BMW 830, который в заносе наехал на бордюр и перевернулся. ДТП произошло в августе в Великом Новгороде.

Свыше 10,7 миллионов рублей стоил маневр водителя BMW X6, который в мае в Красной Поляне в Сочи на высокой скорости допустил неуправляемый занос и столкнулся с металлическим ограждением. Никто не пострадал, но машина была значительно повреждена.

Замыкает список авария с BMW M8 Competition в подмосковной Ивантеевке в июле. Водитель превысил скорость, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. По полису каско мужчине было выплачено более 10,6 миллионов рублей.