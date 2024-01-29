Страховщики назвали самые дорогие страховые случаи по каско прошлого года
Страховщики назвали пятерку самых дорогих выплат по каско по застрахованным автомобилям прошлого года.
По данным специалистов страховой компании "Согласие", самое большое возмещение - более 21,6 миллионов рублей - было выплачено водителю Mercedes-Benz GLS, который попал в аварию в январе 2023 году в Ивановской области и получил травмы. Виновником этого ДТП стал владелец LADA Granta, который не уступил дорогу при движении по второстепенной дороге на нерегулируемом перекрестке и въехал в застрахованный внедорожник. После этого Mercedes-Benz GLS столкнулся с проезжавшим поблизости Volkswagen Tiguan.
Вторую по величине страховую выплату получил автомобилист за сгоревший в Подмосковье летом "Гелендваген" - почти 16 миллионов рублей. В частном доме начался пожар из-за неисправной электропроводки, и впоследствии огонь перекинулся на припаркованный вблизи Mercedes-Benz G 350.
Чуть менее 14 миллионов рублей составило возмещение владельцу спортивного BMW 830, который в заносе наехал на бордюр и перевернулся. ДТП произошло в августе в Великом Новгороде.
Свыше 10,7 миллионов рублей стоил маневр водителя BMW X6, который в мае в Красной Поляне в Сочи на высокой скорости допустил неуправляемый занос и столкнулся с металлическим ограждением. Никто не пострадал, но машина была значительно повреждена.
Замыкает список авария с BMW M8 Competition в подмосковной Ивантеевке в июле. Водитель превысил скорость, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. По полису каско мужчине было выплачено более 10,6 миллионов рублей.
Все страховые выплаты были произведены на условиях конструктивной гибели транспортных средств. В общей сложности с января по сентябрь 2023 года компания "Согласие" выплатила автовладельцам, застраховавшим транспорт по каско, почти 6,2 миллиарда рублей.