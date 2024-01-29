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Этот Ford Ranger Raptor из Таиланда отчаянно хочет стать Bronco

Пикапы настолько популярны в Таиланде, что Isuzu D-Max и Toyota Hilux неизменно являются двумя самыми продаваемыми новыми автомобилями в стране, причем со значительным отрывом.

Этот Ford Ranger Raptor из Таиланда отчаянно хочет стать Bronco
© Carakoom

Ford Ranger также хорошо продается, и, учитывая увлечение жителями страны пикапами, неудивительно, что здесь процветает необычный тюнинг этих автомобилей.

Один известный тайский тюнер Shana E-Sport, базирующийся недалеко от Бангкока, только что закончил переоборудование очередного Range, стилизовав его под Bronco. Кстати, Bronco официально не продается в Таиланде.

Пикап также получил особый набор колёсных дисков с черными спицами и красными внешними ободами. Эти новые колеса обуты в грязевые шины. Учитывая, что новые колеса и шины намного шире, чем у обычного Ranger, на колёсных арках появились накладки.

Задняя часть также немного отличается от обычного Ranger Raptor: новые кожухи вокруг задних фонарей и большой значок Bronco, проходящий через задний борт. Бампер также отличается от серийного.

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