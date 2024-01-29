В Европе могут запретить широкие кроссоверы и внедорожники

Как показало исследование Transport & Environment (T&E), средняя ширина новых машин в Евросоюзе уже превысила 180 сантиметров — размер стандартного парковочного места. При этом они не остановились в росте: уже 23 года подряд автомобили прибавляют в среднем по 0,5 сантиметра к ширине.

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Европейский парламент и Совет рассмотрят новые меры регулирования габаритов SUV в начале 2024 года.

В T&E отметили, что, возможно, полсантиметра в год не кажется большой прибавкой. Однако без законодательных реформ роскошные внедорожники сравняются по ширине с грузовиками и автобусами, что приведет к транспортному коллапсу на европейских улицах. Уже сейчас они оставляют слишком мало места для других участников движения.

Около половины новых SUV не вписывается в 180 сантиметров — стандартное парко-место во многих европейских городах, таких как Париж, Лондон и Берлин. К примеру, ширина Mercedes-Benz GLC составляет 203 сантиметра, Range Rover — почти 205, Volvo EX90 — около 204 сантиметров. А у BMW на два метра в ширину растянуты сразу несколько моделей.

Помимо того, что на дорогах банально становится тесно, большие габариты угрожают безопасности, отмечают в T&E. Особенно важна высота: поднятие капота на 10 сантиметров увеличивает риск смертельного исхода при столкновениях с пешеходами и велосипедистами на 30 процентов, показало исследование, проведенное в Бельгии с 2017 по 2021 год.