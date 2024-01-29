АвтоВАЗ бесплатно отремонтирует автомобили двух моделей Lada

Компания «АвтоВАЗ» собирается бесплатно отремонтировать некоторые модели Lada. Речь идет о Niva Legend и Vesta NG, передает портал «Лада.онлайн».

Отмечается, что дилеры бренда должны заняться устранением неисправностей на новых внедорожниках и седанах. На машинах Niva Legend поменяют сепаратор бензобака. Так, на всех машинах из группы риска будет установлена деталь другого производителя с новым каталожным номером. Кроме того, на автомобилях Vesta NG будет обновлено программное обеспечение (ПО). Это позволит устранить глюки «импортозамещенной» электроники, говорится в публикации.

Уточняется, что указанные автомобили будут отремонтированы при плановом посещении дилера.

Ранее СМИ сообщили, что АвтоВАЗ намерен представить линейку своих спортивных автомобилей. Это будет сделано в ходе фестиваля «Жигулевская миля», который стартует 7 февраля. Как отмечалось, производитель продемонстрирует предсерийный экземпляр универсала Lada Vesta Sport.