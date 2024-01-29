АвтоВАЗ бесплатно отремонтирует автомобили двух моделей Lada
Компания «АвтоВАЗ» собирается бесплатно отремонтировать некоторые модели Lada. Речь идет о Niva Legend и Vesta NG, передает портал «Лада.онлайн».
Отмечается, что дилеры бренда должны заняться устранением неисправностей на новых внедорожниках и седанах. На машинах Niva Legend поменяют сепаратор бензобака. Так, на всех машинах из группы риска будет установлена деталь другого производителя с новым каталожным номером. Кроме того, на автомобилях Vesta NG будет обновлено программное обеспечение (ПО). Это позволит устранить глюки «импортозамещенной» электроники, говорится в публикации.
Уточняется, что указанные автомобили будут отремонтированы при плановом посещении дилера.
Ранее СМИ сообщили, что АвтоВАЗ намерен представить линейку своих спортивных автомобилей. Это будет сделано в ходе фестиваля «Жигулевская миля», который стартует 7 февраля. Как отмечалось, производитель продемонстрирует предсерийный экземпляр универсала Lada Vesta Sport.
Также ранее стало известно, что иранская компания Saipa решила снизить цены на свои автомобили для России еще до старта продаж. Таким образом они, скорее всего, окажутся в одном сегменте с Lada.