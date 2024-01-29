Toyota остановила продажи внедорожник Land Cruiser 300

Toyota Motor временно приостановила поставки ряда своих моделей, в том числе популярных пикапа Hilux и внедорожника Land Cruiser 300. Это решение было вызвано обнаружением проблем в процессе сертификационных тестов дизельных двигателей, изготовленных подразделением Toyota Industries. Проблемы были выявлены в ходе проверок, проведенных специальной комиссией, на трех типах дизельных двигателей. Известно, что эти двигатели установлены в десяти различных моделях Toyota, распространенных по всему миру. К ним относятся фургон Hiace, внедорожник Fortuner, универсальный автомобиль Innova и внедорожник Lexus LX500D, пишет SPEEDME.RU.

Toyota, являясь одним из крупнейших автопроизводителей в мире, также столкнулась с вопросами мошенничества в Daihatsu, дочерней компании, специализирующейся на производстве малолитражных автомобилей. За финансовый год, завершившийся 31 марта 2023 года, Toyota Industries сообщила о продаже около 840 000 двигателей, в которых были выявлены указанные проблемы. Однако точное количество автомобилей, оснащенных этими двигателями, пока не уточнено. Исследование показало, что во время тестов мощности использовались блоки управления двигателями, отличающиеся от тех, что применялись в производственном процессе, что и привело к обнаружению данных проблем.