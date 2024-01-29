Правки о наказаниях за опасное вождение отправят на пересмотр

В Госдуме могут отклонить правки о новых штрафах для водителей за опасное вождение. Как сообщает «Парламентская газета», в комитете по транспорту считают формулировку понятия размытой, а вопрос упирается в администрирование: неясно, как определять, кто водит опасно, а кто нет.

Напомним, что само понятие «Опасное вождение» появилось в ПДД в 2016 году, однако наказания за него до сих пор не предусмотрели. Депутаты неоднократно предлагали ввести штрафы, но инициативы проваливались.

В июле 2023 года глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов совместно с депутатом Дмитрием Свищевым внесли на рассмотрение новую версию законопроекта. Она предполагала при первичном правонарушении штрафовать водителей на 5 000 рублей, а при повторном — на 10 000 рублей либо лишать права управления транспортным средством на один год.

Как отмечал Нилов, законопроект предлагает четкий механизм наложения штрафа: наличие умысла у водителя на совершение нарушения, обязательная видеофиксация и наложение штрафа только по решению суда. По мнению инициатора, это позволит избежать злоупотреблений.