Правки о наказаниях за опасное вождение отправят на пересмотр
В Госдуме могут отклонить правки о новых штрафах для водителей за опасное вождение. Как сообщает «Парламентская газета», в комитете по транспорту считают формулировку понятия размытой, а вопрос упирается в администрирование: неясно, как определять, кто водит опасно, а кто нет.
Напомним, что само понятие «Опасное вождение» появилось в ПДД в 2016 году, однако наказания за него до сих пор не предусмотрели. Депутаты неоднократно предлагали ввести штрафы, но инициативы проваливались.
В июле 2023 года глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов совместно с депутатом Дмитрием Свищевым внесли на рассмотрение новую версию законопроекта. Она предполагала при первичном правонарушении штрафовать водителей на 5 000 рублей, а при повторном — на 10 000 рублей либо лишать права управления транспортным средством на один год.
Как отмечал Нилов, законопроект предлагает четкий механизм наложения штрафа: наличие умысла у водителя на совершение нарушения, обязательная видеофиксация и наложение штрафа только по решению суда. По мнению инициатора, это позволит избежать злоупотреблений.
Как считает член Общественной палаты РФ Александр Холодов, даже при принятии штрафа за опасное вождение наказание скорее всего не станет массовым. Например, за несоблюдение интервала между машинами штрафы выписывают лишь при ДТП.