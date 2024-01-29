Китайские внедорожники M-Hero поступили на склад в России

На центральный склад компании «Моторинвест» поступила первая партия внедорожников M-Hero, продажи которых стартуют в России. Об этом сообщает Quto.ru.

По его данным, в продажу поступят как гибридная, так и электрическая версии автомобиля. В гибридном варианте рамный автомобиль премиум-класса снабжен тремя электромоторами суммарной мощностью 816 л.с. Двигатель внутреннего сгорания при этом служит для подзарядки аккумуляторов. В электрическом варианте машина снабжена четырьмя электродвигателями суммарной мощностью 1088 л.с.