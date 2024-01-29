Компания MG анонсировала грядущую премьеру нового поколения модели с индексом 3 — компактного хэтчбека, который в Европе будет конкурировать с Renault Clio и Toyota Yaris. Автомобиль не только осовременят, но и оснастят гибридной силовой установкой: в ее состав войдут бензиновый ДВС, электромотор и литий-ионная батарея. Дебют MG3 третьего поколения состоится на автосалоне в Женеве 26 февраля.

MG3 — малолитражка британо-китайской марки, которая присутствует на рынке с 2010 года, а в Великобритании модель в ее нынешнем виде продается с 2013-го. В новом, третьем поколении супермини бросит вызов Renault Clio и Toyota Yaris благодаря бензоэлектрической установке. Подробностей о ней пока мало: ожидается, что она будет состоять из бензинового двигателя объемом 1,5 литра, электромотора и небольшой 2,1-киловаттной батареи.

AutoExpress

MG Motors

MG Motors

MG Motors

MG Motors

MG Motors

MG Motors

Дизайн нового MG3 выполнен в стиле спортивного MG Cyberster с заостренной передней частью и вытянутыми блоками фар. На носу у хэтчбека крупный хромированный логотип MG и камера под ним. Ниже — радиаторная решетка со сложным рисунком и новый передний бампер со сплиттером «под карбон» и большими вентиляционными отверстиями по бокам. Фотографий интерьера пока нет, но там должна появиться мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным экраном как у «старших» MG4 и MG5.

Премьера нового MG3 станет одной из самых важных на Женевском автосалоне (если не единственной). Дело в том, что организаторы выставки смогли привлечь только нескольких автопроизводителей. В списке, помимо MG, значатся Dacia и Renault, японская Isuzu, американская Lucid, китайская BYD и швейцарская Micro Mobility Systems, выпускающая электрические микроавтомобили Microlino. Так что дебютов мирового уровня ждать не стоит, разве что локальные новинки для европейского рынка.