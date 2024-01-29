Aston Martin показал «жабры» самого быстрого Vantage

Британская марка поделилась свежим изображением боковины новинки в остром ракурсе, а заодно подтвердила, что это будет новая версия Vantage. Автомобиль увидит свет 12 февраля 2024 года и станет самым быстрым носителем имени Vantage. Вероятно, в этом ему поможет перенастроенный четырехлитровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом от AMG.

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Новинку Aston Martin описывает как «спортивный автомобиль, созданный для настоящих водителей; для тех, кто жаждет чистоты вождения и наслаждается пределом возможностей». Судя по шпионским снимкам, внешне купе и родстер изменятся несильно и получат уменьшенную решетку радиатора, новые фары и капот.

В салоне, который шпионам сфотографировать не удалось, появится продвинутая мультимедийная система как на «супертурере» DB12. Также ожидаются более качественные материалы отделки. Сиденья, возможно, будут такими, как одиного стоящее на дороге кресло в предыдущем тизере.

Мотор.ру

Что касается силовой установки, то наиболее вероятный вариант — доработанный V8 4.0, на нынешней модели выдающий 510 лошадиных сил. На Mercedes-AMG GT этот восьмицилиндровый агрегат развивает 585 сил, а на DB12 — 680 сил.

Помимо Vantage, 12 февраля Aston Martin представит болид AMR24 для нового сезона Формулы-1 и гоночный Vantage класса GT3.