Фотографии необычных трейлеров-автодомов, созданных из кабин магистральных тягачей

Недавно я наткнулся на два интересных прицепа-кемпера из Европы, построенные из кабин от тяжелых тягачей. Зачем кому-то понадобилось это делать? На самом деле, я не могу ответить на этот вопрос, но возможно они появились лишь потому, что это необычно и креативно.

© Carakoom

Начнём с автотрейлера, изготовленного из кабины от DAF XF Super Space Cab — самой большой в линейке XF. Она установлена на двухосном прицепе.

По информации, которую удалось найти, эта кабина была дефектована ещё в ходе производства и не была установлена на грузовик. Её приобрел сотрудник DAF, который построил прицеп для путешествий.

Готовый кемпер весил 1,4 тонны, а в качестве тягача создатель использовал свой компактный универсал Hyundai i30.

Carakoom

Вот только на практике поездка была не такой расслабляющей, как должна была. Мало того, что габаритная ширина прицепа значительно превышала ширину автомобиля, автопоезд был не очень устойчивым на скоростях из-за ужасной аэродинамики, а ещё потребление топлива было неприлично высоким.

Но это не помешало голландскому владельцу путешествовать с семьёй и привлекать кучу внимания как на дорогах, так и во время стоянок в кемпингах.

Судя по всему, в Европе легализовать подобные самодельные прицепы не представляет особых проблем. Особенно, если за основу берётся готовое сертифированное шасси.

Carakoom

Еще один трейлер с той же идеей был найден в Германии. Кто-то взял кабину от грузовика Mercedes-Benz SK в версии Eurocab (с высокой крышей) и установил её на прицеп с одной осью.