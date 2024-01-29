Шведский автопроизводитель Polestar сообщил о массовых сокращениях

Шведская марка объявила, что в ближайшее время сократит штат на 15 процентов — будут уволены примерно 450 человек. Как сообщает Automotive News, производитель электрокаров пошел на такой шаг на фоне «сложных рыночных условий» и ради экономии средств, чтобы к 2025 году стать безубыточным. Аналитики же отмечают, что в Polestar серьезно проигрывает Tesla и китайскому BYD, которые ведут агрессивную ценовую политику.

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По итогам 2023 года Polestar реализовала по всему миру 54,6 тысячи машин, что на шесть процентов больше результата 2022 года. Однако в компании отмечают, что объемы выпуска ниже запланированных примерно на 10-20 тысяч штук, так что план продать за прошлый год 80 тысяч автомобилей провалился.

На сегодняшний день линейка Polestar представлена тремя моделями с индексами 2, 3 и 4. Polestar 2 — это электрический лифтбек, который доступен с задним или полным приводом и батареями емкостью 69 либо 82 киловатт-часа. Электромобиль можно купить и в России, хотя марка официально на нашем рынке не представлена. Цены начинаются примерно с 6,7 миллиона рублей.

Крупный 4,9-метровый кроссовер Polestar 3 вышел на рынок в 2022 году, и его можно привезти в Россию под заказ за 12 миллионов рублей. Купе-кроссовер Polestar 4, который пополнил модельную линейку шведской марки в 2023 году, обойдется несколько дешевле — восемь миллионов рублей.