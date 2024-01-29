Шведский автопроизводитель Polestar сообщил о массовых сокращениях

В Polestar грядут массовые сокращения, и вот почему
Шведская марка объявила, что в ближайшее время сократит штат на 15 процентов — будут уволены примерно 450 человек. Как сообщает Automotive News, производитель электрокаров пошел на такой шаг на фоне «сложных рыночных условий» и ради экономии средств, чтобы к 2025 году стать безубыточным. Аналитики же отмечают, что в Polestar серьезно проигрывает Tesla и китайскому BYD, которые ведут агрессивную ценовую политику.
По итогам 2023 года Polestar реализовала по всему миру 54,6 тысячи машин, что на шесть процентов больше результата 2022 года. Однако в компании отмечают, что объемы выпуска ниже запланированных примерно на 10-20 тысяч штук, так что план продать за прошлый год 80 тысяч автомобилей провалился.
На сегодняшний день линейка Polestar представлена тремя моделями с индексами 2, 3 и 4. Polestar 2 — это электрический лифтбек, который доступен с задним или полным приводом и батареями емкостью 69 либо 82 киловатт-часа. Электромобиль можно купить и в России, хотя марка официально на нашем рынке не представлена. Цены начинаются примерно с 6,7 миллиона рублей.
Крупный 4,9-метровый кроссовер Polestar 3 вышел на рынок в 2022 году, и его можно привезти в Россию под заказ за 12 миллионов рублей. Купе-кроссовер Polestar 4, который пополнил модельную линейку шведской марки в 2023 году, обойдется несколько дешевле — восемь миллионов рублей.
Все перечисленные модели на глобальном рынке стоят примерно на 10 тысяч долларов дороже, чем конкуренты от Tesla. Carscoops со ссылкой на опрошенных экспертов пишет, что для того, чтобы соперничать с Tesla и китайским BYD, шведскому автопроизводителю придется вернуться в экосистему Volvo и Geely. Последние, напомним, по-прежнему владеют 88 процентами акций Polestar.