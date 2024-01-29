Автовладельцы все чаще пользуются возможностью фотофиксации аварий

"Мы видим большой интерес автовладельцев к электронным сервисам, и будем поддерживать сервис электронного Европротокола, делая его более удобным, более понятным. Но главное развитие получит сервис электронного урегулирования. К 1 января 2025 года страховщики обеспечат потерпевшим возможность направления страховщику заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков (и прилагаемых к нему документов) в электронной форме с помощью своих сайтов или мобильных приложений.



Напомню, что в настоящий момент уже реализован сервис, позволяющий потерпевшим направлять страховщикам в электронной форме заявления о прямом возмещении убытков по ДТП, оформленным по Европротоколу, но это сделано только на "Госуслугах". Сегодня страховые организации находятся в активной фазе подготовки своих систем к предоставлению полноценной услуги по электронному урегулированию, а некоторые из них уже запускают этот сервис для своих клиентов", - сказал Евгений Уфимцев.