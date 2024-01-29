Автовладельцы все чаще пользуются возможностью фотофиксации аварий
Автовладельцы все чаще пользуются возможностью фотофиксации аварий. Так в декабре прошлого года количество оформленных автовладельцами при помощи приложений фотофиксаций выросло по сравнению с ноябрем на 27%, с 15,2 тыс. за ноябрь до 19,4 тыс. в декабре. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.
Он отметил, что больше всего фотофиксаций в декабре - 12 тысяч - было оформлено при помощи приложения "ДТП.Европротокол". Это на 31% больше, чем в ноябре. На втором месте по количеству оформленных в декабре фотофиксаций оказалось приложение "Госуслуги.Авто". С его помощью было оформлено 6,7 тысяч фотофиксаций, что на 22% больше, чем в ноябре.
Евгений Уфимцев также сообщил, что в декабре было оформлено 3,3 тыс. извещений о ДТП, что на 18% больше, чем в ноябре (2,8 тыс.). Из них 3 тыс. извещений были оформлены в декабре при помощи приложения "Госуслуги.Авто" (рост по сравнению с ноябрем на 16%). В целом в декабре 2023 года доля фотофиксаций ДТП, урегулированных по Европротоколу, достигла 26,8%, тогда как в начале 2023 года она составляла лишь 14,4%.
"Мы видим большой интерес автовладельцев к электронным сервисам, и будем поддерживать сервис электронного Европротокола, делая его более удобным, более понятным. Но главное развитие получит сервис электронного урегулирования. К 1 января 2025 года страховщики обеспечат потерпевшим возможность направления страховщику заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков (и прилагаемых к нему документов) в электронной форме с помощью своих сайтов или мобильных приложений.
Напомню, что в настоящий момент уже реализован сервис, позволяющий потерпевшим направлять страховщикам в электронной форме заявления о прямом возмещении убытков по ДТП, оформленным по Европротоколу, но это сделано только на "Госуслугах". Сегодня страховые организации находятся в активной фазе подготовки своих систем к предоставлению полноценной услуги по электронному урегулированию, а некоторые из них уже запускают этот сервис для своих клиентов", - сказал Евгений Уфимцев.