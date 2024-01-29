На бывшем заводе Volkswagen под Калугой найдены тысячи иномарок

В Калужской области на парковках завода компании Volkswagen, ушедшей с российского рынка, обнаружены тысячи новых автомобилей немецких, японских и китайских брендов. Об этом пишет портал Autonews.

По данным портала, иномарки занесены снегом практически полностью.

Журналисты уточнили, что на площадках припаркованы Volkswagen Tyron, Audi Q6, Toyota RAV4, электромобили Avatr 11, GAC M8 и Chery Tiggo. Данные о том, почему транспортные средства брошены, не приводятся.

Новый владелец завода, компания «Арт-Финанс», намеревается запустить промышленную площадку в первой половине 2024 года. Она включает в себя сварочную и сборочную линии, штамповочный цех и площадку по производству бензиновых моторов.

Производственные мощности позволяют выпускать до 225 тыс. машин в год.