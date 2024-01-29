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На бывшем заводе Volkswagen под Калугой найдены тысячи иномарок

В Калужской области на парковках завода компании Volkswagen, ушедшей с российского рынка, обнаружены тысячи новых автомобилей немецких, японских и китайских брендов. Об этом пишет портал Autonews.

На бывшем заводе Volkswagen под Калугой найдены тысячи иномарок
© РИА Новости

По данным портала, иномарки занесены снегом практически полностью.

Журналисты уточнили, что на площадках припаркованы Volkswagen Tyron, Audi Q6, Toyota RAV4, электромобили Avatr 11, GAC M8 и Chery Tiggo. Данные о том, почему транспортные средства брошены, не приводятся.

Новый владелец завода, компания «Арт-Финанс», намеревается запустить промышленную площадку в первой половине 2024 года. Она включает в себя сварочную и сборочную линии, штамповочный цех и площадку по производству бензиновых моторов.

Производственные мощности позволяют выпускать до 225 тыс. машин в год.

В настоящее время парковка перед проходной завода заполнена сотнями автомобилей сотрудников. Часть работников дежурит, часть готовит цеха к запуску.

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