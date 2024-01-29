На экс-заводе Volkswagen в Калуге обнаружили тысячи немецких и японских машин

Около экс-завода Volkswagen в Калуге стоят несколько тысяч автомобилей китайских, немецких и японских брендов.

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Среди них обнаружили продающийся в Китае Volkswagen Tyron, разработанная для рынка КНР Audi Q6, кроссоверы Toyota RAV4, электромобили Avatr 11 и минивэны GAC M8, а также кроссоверы Chery Tiggo. С какой целью эти автомобили хранят именно на территории предприятия, неизвестно. При этом на парковках рядом с предприятием нет машин, которые выпускали на самом заводе, информирует Autonews.

В июне экс-представительство Volkswagen в России было было переименовано в AGR.

В сделку вошли производственные мощности Volkswagen в Калуге, инфраструктура импортера (дистрибуция и послепродажный бизнес), а также складская деятельность и финансовые услуги.

По данным СМИ, российские активы немецкой компании обошлись "Авилону" в 125 млн евро.

Ожидается, что бывший завод Volkswagen в России перезапустят к лету 2024 года. Но что там будут производить - пока не сообщается.

Volkswagen заявил о приостановке деятельности в России еще в марте 2022 года. До простоя на площадке выпускали легковые Volkswagen Polo и Skoda Rapid, кроссовер Volkswagen Tiguan в количестве - до 225 тысяч машин в год.