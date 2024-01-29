На экс-заводе Volkswagen в Калуге обнаружили тысячи немецких и японских машин

На экс-заводе Volkswagen в Калуге обнаружили тысячи немецких и японских иномарок
Около экс-завода Volkswagen в Калуге стоят несколько тысяч автомобилей китайских, немецких и японских брендов.
Среди них обнаружили продающийся в Китае Volkswagen Tyron, разработанная для рынка КНР Audi Q6, кроссоверы Toyota RAV4, электромобили Avatr 11 и минивэны GAC M8, а также кроссоверы Chery Tiggo. С какой целью эти автомобили хранят именно на территории предприятия, неизвестно. При этом на парковках рядом с предприятием нет машин, которые выпускали на самом заводе, информирует Autonews.
В июне экс-представительство Volkswagen в России было было переименовано в AGR.
В сделку вошли производственные мощности Volkswagen в Калуге, инфраструктура импортера (дистрибуция и послепродажный бизнес), а также складская деятельность и финансовые услуги.
По данным СМИ, российские активы немецкой компании обошлись "Авилону" в 125 млн евро.
Ожидается, что бывший завод Volkswagen в России перезапустят к лету 2024 года. Но что там будут производить - пока не сообщается.
Volkswagen заявил о приостановке деятельности в России еще в марте 2022 года. До простоя на площадке выпускали легковые Volkswagen Polo и Skoda Rapid, кроссовер Volkswagen Tiguan в количестве - до 225 тысяч машин в год.
Летом 2022 года также стало известно, что Volkswagen закрыл свой офис в Нижнем Новгороде. Компания арендовала на территории ГАЗа производственные площади, на которых собирались три модели марки Skoda (Kodiaq, Karoq, Octavia) и Volkswagen Taos.