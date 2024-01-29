В России замечен кроссовер Lexus NX 2024 года за 8,19 млн

В автосалоне Toyota в Екатеринбурге начались продажи новейшего Lexus NX, модельного года 2024. Согласно информации, опубликованной SPEEDME.RU, этот новый автомобиль предлагается по цене 8 190 000 рублей.

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Lexus NX продолжает славную традицию марки в создании элегантных и выразительных автомобилей. Кроссовер привлекает внимание своей выразительной радиаторной решеткой и современными светодиодными фарами, что придаёт ему динамичный и премиальный вид. Интерьер Lexus NX 2024 года нацелен на предоставление высокого уровня комфорта и роскоши. Использование качественных материалов, эргономичной панели управления и современных удобств делает его интерьер по-настоящему роскошным. Мультимедийная система нового поколения расширяет возможности связи и развлечений.