Hennessey разрабатывает аналоговый суперкар с ДВС вместо шестиколёсного электромонстра

Американская компания Hennessey известна в первую очередь как тюнинг-ателье, но также производит полностью оригинальные суперкары в рамках подразделения Hennessey Special Vehicles (HSV). Главный дизайнер Hennessey Натан Малиник рассказал, каким будет следующий суперкар от HSV.

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В 2021 году подразделение Hennessey Special Vehicles и лично Джон Хеннесси, о котором у нас недавно вышел большой исторический материал, анонсировали Project Deep Space — проект монструозного шестиколёсного электрического суперкара с углепластиковым кузовом в аэрокосмическом стиле и посадочной формулой 1+2+1. Предполагалось, что Project Deep Space превратится в мелкосерийную модель в 2026 году, но теперь проект заморожен до лучших времён.

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Как сообщает журнал Carscoops, пообщавшийся с главным дизайнером Hennessey Натаном Малиником, клиентов компании очень заинтересовал Project Deep Space, но многие из них сказали, что охотнее приобрели бы у Hennessey продукт совершенно иного сорта, а именно классический аналоговый суперкар, который максимально вовлекал бы водителя в управление. Клиенты Hennessey хотят рёва мотора, клацанья рычага переключения передач, шума ветра и чувства слияния с автомобилем, а инновационный Project Deep Space пока находится на периферии их сознания. В общем, HSV переключилась с Project Deep Space на разработку нового суперкара с «традиционными ценностями», который придёт на смену Hennessey Venom F5.

Колеса.ру

Hennessey Venom F5, оснащённый 6,6-литровым битурбомотором V8 мощностью 1842 л.с., проектировался с расчётом на рекордные динамические характеристики, хотя обещанный мировой рекорд скорости среди серийных дорожных машин он пока так и не установил. Трековая версия Revolution суперкара Venom F5, как оказалось, появилась на свет с подачи очень состоятельного клиента Hennessey, владеющего собственной гоночной трассой: он сказал, что хочет Venom F5, который умеет не только классно пулять по прямой, но и филигранно проходить повороты.

Колеса.ру

Новый пока не имеющий имени суперкар, производство которого Hennessey начнёт после того, как передаст клиентам все запланированные к выпуску экземпляры Venom F5, будет ещё более эмоциональным и точным в управлении, чем Venom F5 Revolution, но с чуть более скромными динамическими характеристиками, так как у него будет высокооборотный атмосферный двигатель и механическая коробка передач. По своему духу новый суперкар Hennessey будет близок к таким машинам как Porsche Carrera GT и Gordon Murray T.50, — именно о такой новинке мечтают клиенты Hennessey и готовы выложить за неё любые деньги.