В России ускорят установку зарядок для электрокаров

В России готовятся к двукратному ускорению установки зарядных станций для электрокаров. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на профильного заместителя министра экономического развития Максима Колесникова.

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Отмечается, что до конца текущего года в стране существенно расширят проект по развитию зарядной инфраструктуры для машин с электрическими силовыми установками. Колесников назвал это стимулом для российских граждан делать выбор в пользу «зеленых» автомобилей.

Ожидается, что на территории страны до конца 2024 года введут в эксплуатацию 1 437 быстрых зарядных станций, выдающих более 50 кВт. В течение минувшего года значение было вдвое меньше. Также подчеркивается, что в текущем году в стране будут установлены 3 206 медленных станций мощностью менее 50 киловатт.

По словам замминистра, изначальный план по быстрым зарядкам скорректировали на 38 станций в связи с включением в пилотный проект некоторых регионов. Речь идет о Ярославской и Курской областях, и также Красноярском крае, уточнил собеседник.