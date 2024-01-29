Новейший супергибрид Lamborghini Revuelto можно заказать в России: известна цена

Эта модель пользуется ажиотажным спросом, и очередь за ней уже растянулась на три года. Несмотря на это, объявление о продаже супергибрида появилось на «Авито» — его опубликовал частный пользователь из Кургана. Он предлагает «готовить сани летом», утверждает, что поставки начнутся во втором квартале 2024 года, и предлагает купить у него машину с НДС и в лизинг.

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Купе Revuelto — это преемник Aventador, которого назвали в честь итальянского боевого быка. Супергибрид дебютировал весной прошлого года: в движение его приводят «атмосферник» V12 объемом 6,5 литра и три электромотора, в сумме развивающие 1015 лошадиных сил. Коробка передач —восьмиступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями, а привод полный, причем передние колеса крутят электромоторы.

Мотор.ру

Мотор.ру

Мотор.ру

Мотор.ру

Разгон до «сотни» занимает у Revuelto 2,5 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке в 350 километров в час, а на чистом электричество суперкар способен проехать 10 километров. Подзарядить батарею можно примерно за полчаса.