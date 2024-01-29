МТС займется созданием автоэлектроники
МТС займется созданием автомобильной электроники. Как сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании, в структуре организации появилось новое подразделение «МТС АйКар», сотрудники которого будут разрабатывать электронные компоненты для отечественного автопрома, а также внедрением новых IT-решений.
Базироваться конструкторское бюро (КБ) будет в Зеленограде. Главным направлением деятельности станет оказание услуг по инжинирингу, прототипированию, обеспечению технической документации и надзору в сфере разработки и внедрения современных цифровых решений. Как отметил глава «МТС Авто» Денис Смирнов, в задачи подразделения войдет разработка и интеграция в автоэлектронику современных решений, которые позволят реализовывать задачи по импортозамещению.
«Сейчас наш завод в Алабушево проходит этап заверения о соответствии требованиям эксплуатации. Мы уже находимся в коммуникации с ведущими автопредприятиями, анализируем их запросы как на производство, так и на разработку и инжиниринг необходимых цифровых решений, которые невозможно было бы реализовать без работы КБ», — добавил он.
Предположительно, разработчики будут взаимодействовать напрямую с автозаводами и поставщиками комплектующих. Также на базе бюро появится производство новых образцов автоэлектроники.