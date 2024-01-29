МТС займется созданием автоэлектроники

«Сейчас наш завод в Алабушево проходит этап заверения о соответствии требованиям эксплуатации. Мы уже находимся в коммуникации с ведущими автопредприятиями, анализируем их запросы как на производство, так и на разработку и инжиниринг необходимых цифровых решений, которые невозможно было бы реализовать без работы КБ», — добавил он.