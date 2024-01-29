В СМИ появились фото нового необычного пикапа Chery

Издание Carscoops опубликовало фото нового пикапа Chery, название которого пока неизвестно. Анонимный источник, близкий к Chery, предоставил изданию информацию о том, как будет выглядеть этот пикап внутри и снаружи, на основе этих данных в Carscoops создали изображения авто.

© Dreamstime.com

Речь идет о пикапе с двойной кабиной, напоминающем «дитя Nissan Navara и Hyundai Grandeur 6-го поколения». Его передняя часть украшена решеткой радиатора с ромбовидным узором, которая плавно переходит в отдельные группы светодиодных фар.

Нижний бампер, капот и передние крылья имеют более округлый дизайн по сравнению с резкими и прямыми линиями, которые можно увидеть на авто конкурентов Chery.

Carscoops.com

Интерьер не похож на кабину традиционного пикапа, отмечает издание. Салон оснащен 10,25-дюймовым цифровым дисплеем для водителя, 10,25-дюймовой информационно-развлекательной системой, возможностями беспроводной зарядки телефона, беспроводной связью Android Auto и Apple CarPlay, 3D-камерой кругового обзора, а также подогревом передних сидений и руля. Полный набор систем помощи водителю будет входить в стандартную комплектацию.

Возможно, пикап выйдет в нескольких версиях - с бензиновым двигателем, гибридным (на базе 1,5-литрового мотора Jetour Traveler) и электрическим (вроде двух моторов на 473 лошадиных сил как у Exeed Sterra).

Carscoops отмечает, что пикап от Chery должен составить конкуренцию Ford Ranger.