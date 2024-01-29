Toyota готовит «горячую» GR Crown мощностью более 370 сил

В семействе Crown в ближайшем будущем может появиться более производительная версия от подразделения Gazoo Racing, сообщает японское издание BestCarWeb. Такой вариант, как говорят инсайдеры, получит установку мощностью около 370 лошадиных сил, спортивную подвеску, а также более «агрессивный» внешний вид и особый декор в салоне, положенный моделям с приставкой GR.

В движение Toyota GR Crown будет приводить гибридная силовая установка от Crown Hybrid Max на базе бензинового мотора 2.4, который форсируют примерно до 300 лошадиных сил. В тандеме с двумя электромоторами он будет выдавать около 380 сил. Это заметно больше, чем «топовые» 344 силы на нынешнем Крауне. Можно предположить, что с места до 100 километров в час Crown от Gazoo Racing будет разгоняться быстрее пяти секунд.

Однако повышением мощности дело не ограничится. Для GR Crown инженеры усовершенствуют подвеску, добавят дополнительные распорки, улучшат тормоза и перенастроят управление. Сама Toyota пока даже не намекала на GR-вариант, но источники утверждают, что работа над ним уже идет.

Что касается внешности, то можно ожидать иной обвес с увеличенными воздухозаборниками, спойлером, карбоновыми деталями и более крупные колесные диски. Намек на будущую трансформацию можно усмотреть в наборах аксессуаров для семейства Crown от Gazoo Racing и Modellista. Их выпустили еще летом позапрошлого года.

Для интерьера, вероятно, выберут темную цветовую схему с контрастной красной строчкой, добавят значков GR и поменяют сиденья на более спортивные.