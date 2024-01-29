Владимир Путин с Александром Лукашенко проехал на авто по Стрельне

Президент России Владимир Путин лично управляет автомобилем, на котором он передвигается по Стрельне с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.

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По его данным, на протяжении всех трех дней, когда Лукашенко находится с визитом в России, президенты России и Белоруссии ездят вместе в автомобиле. Машиной управляет Владимир Путин, Александр Лукашенко находится на переднем пассажирском месте.