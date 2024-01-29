У обновленной Hyundai Creta будет спортивная версия

Появились фотографии спортивной Hyundai Creta в новых расцветках. На снимках, которые публикует индийский Autocar со ссылкой на Autonation_India, запечатлена обновленная Creta в исполнении N Line. От обычного кроссовера спортивная версия отличается спойлером, красным декором вдоль нижней кромки кузова и 18-дюймовыми дисками. Судя по фотографиям, рестайлинговую Creta N Line предложат в двух новых оттенках, матовом сером и синем, а салон будет черный с красными элементами.

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Логично предположить, что спортивная версия Hyundai Creta получит самый мощный мотор в гамме — это турбодвигатель объемом 1,5 литра, который развивает 160 лошадиных сил и 253 Нм крутящего момента. Пару ему составляет семиступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением, но не исключен и вариант с шестиступенчатой «механикой». Autocar India пишет, что Creta N Line перенастроят подвеску, сделав ее более жесткой, а рулевое управление станет острее.

autocarindia.com

autocarindia.com

autocarindia.com

autocarindia.com

Спортивный кроссовер сфотографировали в Индии во время съемок рекламного ролика, а значит, дебют Hyundai Creta N Line не за горами.

Модели серии N Line пользуются популярностью на местом рынке — за прошлый год было продано более 10 тысяч таких машин. В ближайшие годы индийское подразделение Hyundai намерено увеличить этот показатель до 15-20 тысяч штук.

Что же касается обновленной Creta, то ее показали ранее в этом месяце. Кроссовер преобразился снаружи и стал походить на «старший» Palisade, а салон осовременили за счет 10,25-дюймовой цифровой панели приборов и экрана мультимедийной системы того же размера.

Список оснащения стал богаче. В него вошли шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша с люком, камеры кругового обзора, телематика и аудиосистема Bose с восемью динамиками. Также у Creta есть комплекс ADAS второго уровня с 19 помощниками, среди которых адаптивный круиз-контроль с системами торможения и удержания в полосе.