Российская компания начала оснащать Lada Niva турбонаддувом

Самарская фирма Kviring Lada Turbo начала сборку автомобилей Lada Niva Legend и Niva Travel с комплектами турбонаддува двигателя. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

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Автомобили с 1,7-литровым мотором и 5-ступенчатой МКП проходят процедуру сборки и настройки турбокомплекта. Давление наддува, устанавливаемого на машины — 0,6 бар. Стоимость переоборудования автомобиля — 245 тыс. рублей. По данным Kviring Lada Turbo, мощность доработанного мотора возрастает до 145 л.с., максимальный крутящий момент — до 250 Нм.